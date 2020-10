Pavel Zeman chce být soudcem Evropského soudu pro lidská práva, je mezi sedmi zájemci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chce být soudcem Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Přihlásil do výběrového řízení. Na webu Nejvyššího státního zastupitelství to dnes uvedl mluvčí Petr Malý. Do výběrového řízení na soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se ministerstvu spravedlnosti přihlásilo sedm zájemců.