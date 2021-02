Policie nepustila do zavřených okresů stovky lidí, lidé nařízení neporušují

"Průběžně vracíme řidiče, kteří se nevejdou do výjimek, ale není jich moc. Je na nich, aby prokázali důvodnost výjimky. Policista ji vyhodnocuje. Výjimek je jedenáct. Na silnicích je klid. Na Trutnovsku teď klesají teploty hodně pod bod mrazu, policisté to nemají jednoduché," řekla Vlčková.

Hradeckému kraji pomáhají policisté z jiných regionů, z celé republiky jich je 160. Například policie ze sousedního Pardubického kraje poskytla hradeckým kolegům pro výpomoc v uzavřeném Trutnovsku 18 policistů s technikou.

"Nezaznamenali jsme nějaký incident. Pokud lidé chtějí do lokality a nemají výjimku, vpuštěni nejsou," řekl dnes mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Uzávěra zatím platí do neděle, kdy končí nouzový stav. O dalším postupu protiepidemických opatření vláda i kraje jednají.

Podle reportéra ČTK, který byl dnes dopoledne na silnici v Dolné Branné, je automobilový provoz minimální. Silnice vede z Nové Paky do Vrchlabí. Víc aut jezdilo dopoledne z okresu ven než do okresu. Policie například kontrolovala hajného, který jel se synem krmit zvěř. Jedné posádce vozu hlídka nepovolila vjezd, protože neměla potřebnou výjimku.

V dvanáctihodinových směnách se na Trutnovsku střídá 280 policistů. Pevných stanovišť mají 36, jsou ale i uvnitř okresu. Kontroly jsou namátkové, dodala Vlčková. Stejná uzávěra platí v okresech Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji. V regionech se nákaza šíří nejrychleji v zemi. Až na výjimky, jako je třeba cesta do zaměstnání či do školy, nesmí lidé opustit okres a nesmí do něj vjíždět.

Policie nepustila do okresů Cheb a Sokolov či z nich stovky lidí

Od pátečního do dnešního rána policisté v Karlovarském kraji zamítli v 503 případech lidem vstup nebo odjezd z uzavřených okres Cheb a Sokolov. Nejčastějším důvodem zamítnutí byla například turistika, nákupy, tankování pohonných hmot, sportovní vyžití nebo návštěvy známých, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová. Okresy jsou uzavřeny kvůli koronaviru, patří k nejpostiženějším v zemi.

"Silniční provoz je v současné době v místech kontrolních stanovišť bez komplikací, nemáme nikde hlášeny žádné větší kolony. Vozidla jsou odbavována průběžně. Občané tyto kontroly respektují a prozatím nedošlo k žádnému narušení veřejného pořádku," uvedla Týřová.

Policisté kontrolují dopravu mezi okresy na 44 místech v Karlovarském kraji, a to včetně dálnice D6, na které se kvůli kontrolám vytvářejí nárazově krátké kolony. Zdržení jsou v minutách. Kontroly jsou namátkové, ale i při zastavení vozidla policisté většinou auta zdrží jen pár desítek sekund, pokud cestující vysvětlí důvod cesty nebo se prokážou například potvrzením od zaměstnavatele. Policisté v kraji pracují v silných mrazech, které jsou právě tyto dny i okolo minus 20 stupňů Celsia.

Za posledních 24 hodin při kontrolách na stanovištích zjistili policisté také dva trestné činy, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V pátek večer na stanovišti mezi okresy Karlovy Vary a Sokolov zastavili policisté ženu, která řídila, přestože má platný zákaz řízení. Řidičce zakázali další jízdu a za uvedené jednání jí policisté sdělili podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny jí tak hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Obdobně skončil i řidič na Sokolovsku, kterého policie kontrolovala dnes v ranních hodinách. I tento muž řídil přes platný zákaz řízení.