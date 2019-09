Porod doma se změnil v boj o život. Krvácející rodička se hádala se záchranáři

Velmi obtížný zásah u domácího porodu popsala na sociálních sítích Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. „Na některých výjezdech musejí záchranáři kromě své odbornosti zapojit i své přesvědčovací schopnosti a trpělivost. To se týkalo i včerejšího případu, nad kterým visí několik otazníků a záchranáři z něj neskrývají rozčarování,“ popsali ve čtvrtek záchranáři.

Vše začalo po 16. hodině, když operační středisko přijalo informaci od muže, že jeho partnerka zhruba před třemi hodinami doma porodila, krvácí, začíná být bledá a rty má promodralé. „Dítě je ale prý v pořádku. Operátorka na místo okamžitě vyslala posádku rychlé zdravotnické pomoci a lékařku ve vozidle systému rendez-vous. Když poté operátorka vznesla doplňující otázku, která byla nasnadě, jestli se jedná o domácí porod, byla ubezpečena, že ne, ale muž opakovaně zmiňoval, že jim tam pomáhá kamarádka,“ uvádí záchranáři.

Když zdravotníci dorazili na místo, našli na zemi ležící podchlazenou silně krvácející ženu, která byla sice při vědomí, ale ve vážném ohrožení – v šokovém stavu – kvůli velké krevní ztrátě. „Dítě na matčině břiše leželo stále, i po třech hodinách od porodu, spojeno s matkou pupečníkem a placenta zůstala neodloučena,“ popsali stav miminka zdravotníci.

Záchranáři museli mamince zajistili žilní vstup, aby jí mohli vyrovnat krevní ztrátu doplněním tekutin. Komunikace s mužem, dvěma dalšími osobami a rodičkou byla ale podle nich velmi napjatá, protože udíleli neodborné rady ohledně léčby, důrazně trvali na tom, že má být žena léčena jen doma. Navíc nechtěli, aby byla dítěti přerušena pupeční šňůra.

Záchranáři se snažili rodičku přesvědčit, aby dovolila aspoň uskřípnout pupečník, protože bez ošetření by mohlo dojít k ohrožení zdraví miminka. „To se jim nakonec povedlo a došli k jakémusi kompromisu, že pupeční šňůru přeruší skalpelem sám partner ženy. Pacientka odsouhlasila následně i transport do spádové nemocnice. Ani to ale nebylo jednoduché, protože poté se rozvinula další debata, neboť odmítala, aby byl novorozenec vyšetřen pediatrem a aby bylo dítě např. Omyto,“ vysvětlují zástupci záchranky.

Připomínají také, že podobné případy vždy rozproudí debatu obou protistran. „Odborníků, kteří opakovaně upozorňují na možnost ohrožení zdraví a života rodiček a dětí při domácích porodech, a těch, kteří kopou za „druhý tým“. Za ty, pro něž je domácí porod vyústěním jejich pseudosvobody, pohrdání a nedůvěry v české zdravotnictví jako takové,“ shrnují stokrát opakované argumenty.

Tento konkrétní případ nakonec díky záchranářům dopadl dobře. „A přestože pacientka i její okolí domácí porod nepřiznali a tvrdili, že šlo pouze o překotný porod, vzhledem k následným událostem a časové prodlevě mezi porodem a telefonátem zůstává nad tímto výjezdem pachuť domácího porodu, který by bez jakýchkoliv pochyb tentokrát ohrozil život rodičky,“ dodávají zdravotníci.