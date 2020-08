Příprava vraždy tety. Odsouzený Nárožný chce obnovu procesu, prý má nové důkazy

Veřejné zasedání kvůli návrhu o obnově řízení nařídil soud na pátek 14. srpna. "Vyslechnut bude prostřednictvím videokonference, je nyní ve věznici na Mírově, u soudu tak osobně nebude. V pátek bude také o návrhu rozhodnuto," uvedl soudce.

Ke 13 letům vězení odsoudil Nárožného letos v lednu olomoucký vrchní soud. Trest 13 let za mřížemi dostal Nárožný za přípravu vraždy tety už v roce 2017. Rozsudek olomouckého krajského soudu pak vrchní soud následující rok zmírnil na osm let, ale Nejvyšší soud kauzu po dovolání nejvyššího státního zástupce vrchnímu soudu loni vrátil. Sazba za tento čin činí 12 až 20 let.

Muž chtěl podle obžaloby nechat zavraždit svou tetu, která spravovala majetek po jeho zavražděném otci, na podzim roku 2015. Bylo to v době, kdy mu soud nařídil, aby se z domu otce vystěhoval. Muž měl údajně několik verzí, nakonec chtěl ženu zabít palcátem, pomoci mu měla jeho známá. Právě ona nakonec věc oznámila policii, a stala se tak korunní svědkyní. Nárožný vinu po celou dobu popírá a tvrdí, že jde o křivé obvinění.

Muž se kvůli vraždě svého otce a jeho manželky zodpovídá před soudy v jiném procesu již od června 2011. Pár zmizel v listopadu 2009, zůstaly po něm jen krvavé stopy na zdech v domě, těla se dosud nenašla. Olomoucký krajský soud jej třikrát zprostil obžaloby, rozhodnutí vždy zrušil vrchní soud. Kauza se nakonec dostala k jinému senátu do Ostravy. Verdikt dosud nepadl. Případem se soud naposledy zabýval v červnu, další jednání zatím nebylo nařízeno. Čeká se na rozhodnutí olomouckého vrchního soudu ohledně dalších námitek obžalovaného, zjistila ČTK.