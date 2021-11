Prodejci ze zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady, uvedl Havlíček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prodejci a provozovatelé zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady, uvedl dnes na twitteru ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO). Kompenzace by se měly pohybovat od 30 do téměř 100 procent, řekl ministr v České televizi (ČT). Dohoda se zástupci profesních svazů by podle Havlíčka měla být v neděli.