Repatriační let z Austrálie a Nového Zélandu přistál v Praze

Letadla nejprve přepravila evakuované z Austrálie a z Nového Zélandu do Soulu, odkud pak přímým letem pokračovali do Prahy. "Na palubu letadla se dostali všichni Češi, kteří byli v Austrálii nebo na Novém Zélandu v nouzi. Tedy všichni turisté, studenti a lidé, kterým končila víza," uvedl o víkendu ministr zahraničí Tomáš Petříček. Evakuaci z opačné strany světa označil za organizačně i finančně nejnáročnější repatriační let, který ministerstvo zahraničí uspořádalo. Cestující za letenku zaplatili 700 eur (zhruba 18.000 korun).

Ministerstvo zahraničí ve středu představí shrnující informace o uskutečněných repatriacích i o situaci Čechů v cizině. V současnosti už diplomacie další pořádání zvláštních letů nepořádá. Češi v zahraničí se ale mohou ve spolupráci s ambasádami dostat i do repatriačních letů organizovaných jinými evropskými státy, pokud to umožní kapacita letadel. České zastupitelské úřady také pomáhají občanům s organizováním návratu do vlasti pomocí komerčních spojů.

Všichni Češi, kteří se vrací ze zahraničí, musí povinně do dvoutýdenní karantény. Opatření platí jak pro návrat pomocí repatriačního letadla, tak pro individuální dopravu zpět do vlasti.