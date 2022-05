Stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky v Praze zahájilo provoz

Podle občanských iniciativ na hlavním nádraží v nedůstojných podmínkách přebývají stovky běženců převážně romského původu. Čekají na prověření toho, zda nemají dvojí občanství, tedy ukrajinské i maďarské. Pokud ho mají, tak nemají nárok na dočasnou ochranu v Česku. Městečko vzniklo na základě výzvy ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Na pozemku mezi Povltavskou ulicí a městským okruhem postavili hasiči deset stanů, ve kterých budou lidé ubytováni, a dalších deset stanů, kde bude zázemí pro koordinátory provozu stanového městečka, kuchyně a jídelna či dětský koutek.

"Městečko slouží zjednodušeně jako další čekárna Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), a tudíž se do něj dostanou lidé pouze přes asistenční centrum," řekl Hofman. Individuální příchod nebude podle něj možný. Jak jsou uprchlíci, kteří se do městečka dostanou, vybíráni, neuvedl. Podle občanských iniciativ jsou jich na hlavním nádraží stovky.

V Troji jsou v okolí městečka posílené hlídky policistů a strážníků městské policie, budou dohlížet na bezpečnost. Městečko je v provozu celý den, ale přes noc od 22:00 do 6:00 bude pro příchody a odchody uzavřené. Do areálu není možné ani nahlédnout. Hasiči jej nejen oplotili, ale po celém obvodu také rozprostřeli neprůhlednou fólii, zjistil na místě zpravodaj ČTK.

Kolik bude ve stanovém městečku z jeho celkové kapacity dnes přesně ubytováno uprchlíků, zatím není jasné. Podle mluvčího bude záležet na kapacitě hasičů, kteří je do Troje převáží.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na svém twitterovém účtu napsal, že se dnes sešel s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem. Mluvili o uprchlické situaci v Praze. "Vyjádřil pro ni pochopení. Ujistil jsem ho, že pokud dojde k uzavření asistenčního centra, oznámíme to včas a příchozím poskytneme veškeré informace o přesunu do krajů," napsal Hřib. Primátor ve čtvrtek vyzval premiéra Petra Fialu (ODS), aby vláda vytvořila systém rozdělování uprchlíků do všech krajů. Pokud se tak nestane, Praha bude nucena kvůli přeplněnost asistenční centrum zavřít.

Praha se potýká s velkým náporem uprchlíků a nedostatkem míst. Asistenční centrum ve Vysočanech, které slouží pro metropoli a střední Čechy, od začátku ruské invaze na konci února odbavilo kolem 88.000 uprchlíků. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) vyzval v tomto týdnu k vytvoření celostátního mechanismu přerozdělování válečných uprchlíků mezi kraji. Podle něj je nyní v Praze čtyřikrát více uprchlíků z Ukrajiny na počet 1000 obyvatel než v některých jiných krajích Česka.