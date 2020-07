Potraviny zdražovaly. To nejhorší už máme za sebou, ujišťuje ekonom

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Navzdory masovému uvolnění restrikcí přijatých v době epidemie koronaviru to zatím nevypadá, že by se mohla česká ekonomika rychle nastartovat. Pokud ale jde o ceny potravin, tak by měly být podle hlavního ekonoma společnosti Natland Petra Bartoňa už na vrcholu, a tudíž bychom měli být z toho nejhoršího venku.