Ústecký kraj vyhlásí zákaz vstupu do lesů, bude se týkat i Českého Švýcarska

"Od dnešního dne bude národní park uzavřen po dohodě s Ústeckým krajem. Ústecký kraj vyhlásí zákaz vstupu nejen pro území národního parku, ale i pro celý kraj, kde bude platit zákaz vstupu do lesů," uvedl Benda. Rezervace bude uzavřena do té doby, než bude zjištěn stav postižených oblastí. Podle toho se poté rozhodne o tom, které části parku se znovu zpřístupní veřejnosti.

Na vyhlášení zákazu vstupu do lesů v Ústeckém kraji se domluvil v úterý krizový štáb. "Hasiči nás osloví s tím, že bychom měli vydat zákaz vstupu do lesů a až tuto žádost obdržíme, tak to pan ředitel krajského úřadu (Jiří Holub) vyhlásí a my o tom budeme informovat všechny dotčené obce," řekl dnes ČTK hejtman kraje Jan Schiller.

Uzavřena tak bude podle Bendy například Mariina vyhlídka nebo nedávno po opravách zpřístupněný Šaunštejn či Kyjovské údolí. "Nicméně, jakmile to situace dovolí, tak se budeme snažit oblasti zase otevřít," řekl ředitel. Požár už dřív uzavřel Edmundovu soutěsku a Pravčickou bránu.

Noci bývají podle Bendy krizové, protože s pracemi nemohou pomáhat vrtulníky ani letadla a možnosti hašení jsou hodně omezené. "Noc je stresující faktor, protože člověk neví, co bude ráno," uvedl Benda. Komplikovanější situace podle něj zůstává v Hřensku, kde hoří ve stráni nad domy. "Koncentrace techniky tady ve Hřensku je velká, takže je velká pravděpodobnost, že se to podaří udržet," dodal ředitel.