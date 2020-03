V zavřených oblastech Itálie jsou zřejmě tisíce Čechů

Italská vláda přijala v noci na dnešek kvůli šíření koronaviru opatření, kterými zcela uzavřela celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Veneto (Benátsko) a Piemont, informuje La Repubblica.

Prioritou podle Vebera je, aby se klientům cestovních kanceláří nic nestalo. Upozornil, že hlavní alpská zimní střediska, kam Češi jezdí na lyžařské zájezdy, jsou mimo uzavřené zóny. České občany v Itálii, včetně těch, kteří tam pracují, vyzval k návratu premiér Andrej Babiš (ANO). Čeští turisté by se podle Babiše z Itálie měli vrátit okamžitě.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež v pátek uvedl, že v Itálii bylo podle něj za posledních 14 dní 30.000 Čechů, z toho 15.000 s cestovními kancelářemi a 15.000 se do země vypravilo individuálně. Návštěvám nyní dominují lyžařská střediska. Zájem je také o Řím či Florencii, řekl.

Ministerstvo zahraničí v reakci na rozsáhlá karanténní opatření v Lombardii a dalších regionech nedoporučuje cestovat do celé Itálie. Podle ministerstva pro místní rozvoj mohou lidé podle občanského zákoníku bez storno poplatků odstoupit od smlouvy k zájezdu do oblasti postižené koronavirem.

Veber uvedl, že pokud v konkrétní oblasti nejsou omezení od místních úřadů, nemají cestovní kanceláře důvod svým zákazníkům storno poplatky neúčtovat, pokud se sami rozhodnou zájezd zrušit. Kanceláře by pak musely objednané služby platit ze svého. Obecně podle Vebera platí, že pokud je nějaká oblast zavřená a zájezd do ní se nemůže uskutečnit, cestovní kanceláře cenu zájezdu vracejí, případně nabídnou jinou destinaci nebo jiný termín.

Na pondělním jednání se zástupci vlády by se podle Vebera mělo jednat mimo jiné o kompenzacích pro cestovní kanceláře za rušené zájezdy do Itálie. Pokud náhrady dostanou, zohlední to ve storno poplatcích u zájezdů. Otázkou také je, jak to bude s řidiči autobusů, kteří se z Itálie vracejí, řekl. Češi po návratu z Itálie od soboty musejí do dvoutýdenní karantény, výjimka platí jen pro řidiče nákladní dopravy, zdravotní služby a pro piloty dopravních letadel.