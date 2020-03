Ve středních Čechách je přes 100 případů COVID-19, s nákazou se potýká i Olomoucko

Hygienici aktuálně evidují 45 lidí v karanténě, další posílají do karantény jejich praktičtí lékaři, tyto lidi ale hygienici neevidují. Testováno na možnou nákazu koronavirem bylo ve Středočeském kraji zatím 1204 lidí.

Čekací doba na domácí odběr pro test na koronavirus dosahuje i několika dnů. Přednost mají pacienti ve vážném stavu, děti do 5 a lidé nad 60 let věku. Je-li to možné a nechcete čekat, odběr vám provedou @FnMotol, Thomayerova nemocnice a @NaBulovce . pic.twitter.com/3OTaIHmOWi