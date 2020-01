"O tom, že se jedná o naprostou neúctu k lidskému životu, naprosto amorální chování a ze strany obžalované Krajčové o obrovský nevděk, nemá cenu dál polemizovat," uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Uložení výjimečných trestů zdůvodnil jednak morálním profilem obou obžalovaných, jednak tím, že brutalita napadení byla ve srovnání s obdobnými trestnými činy mimořádná.

Tragická událost se stala 7. ledna 2018 v osadě Jamný u obce Záhoří nedaleko Písku. Krajčová a Moncoľ navštívili manželský pár pod záminkou spolupráce při prodeji elektrospotřebičů. Krajčová manžele znala z dřívějška, protože dříve pracovala u nich ve firmě a bydlela u nich. Podle svědků ji brali jako dceru, a to zejména manželka, která za Krajčovou ještě krátce před svou smrtí zaplatila dluhy u telefonního operátora.

"Obžalovaná Krajčová věděla, že poškození jsou celkem movití, a napadlo ji, že by je o tyto peníze mohla připravit," řekl k tomu Lněnička.

Mezi oběma dvojicemi vypukla hádka, po které Moncoľ a Krajčová na starší pár zaútočili. Devětapadesátiletého muže bodali do obličeje, hlavy či krku a zasadili mu celkem 25 ran. O pět let mladší ženu usmrtili hlubokou ranou do krku, která přeťala tepnu. Podle znalců tuto ránu zasadil zezadu útočník, který byl menšího vzrůstu než oběť - tedy Krajčová. Oba manželé na místě vykrváceli.

Vrazi pak z mobilního domu ukradli klíče od bytu ubodaného páru, odkud poté Krajčová vzala příruční trezor s penězi. Dvojice odjela vypůjčeným autem na Slovensko, kde peníze směnila na eura, a pokračovala přes Maďarsko do Rumunska. Tam ji 18. ledna 2018 dopadla policie. Technici v autě objevili krev zavražděného muže, v mobilním domě zase našli Moncoľovu krev.

Moncoľ své výpovědi měnil, v jedné však konflikt s manželi přiznal a uvedl také, že se ho účastnila i Krajčová. Přišel také s verzí, že chtěli od napadeného muže vymoci peníze za to, že Krajčovou v minulosti údajně znásilnil. Dívka trvala na své nevině. "Skutek, který mi je kladen za vinu, jsem nespáchala. Byla jsem uvedena v omyl," řekla dnes soudcům bez bližšího vysvětlení. Dodala pouze, že zavražděné vnímala jako vlastní rodiče.

Lněnička vysvětlil, že o uložení výjimečného trestu - tedy 20 až 30 let vězení - uvažuje soud vždy, když pachatelé vraždy naplní dva ze znaků tzv. kvalifikované skutkové podstaty. V tomto případě byly splněny hned tři znaky: vražda více lidí, majetkový motiv a obzvlášť trýznivý způsob provedení činu. "Je zřejmé, že poškození byli usmrceni naprosto brutálním způsobem, jednalo se spíše o masakr. Znalci vyslovili i domněnku, že poškození byli mučeni bodáním malé intenzity, aby prozradili informace, které pachatelé chtěli vědět," podotkl soudce.

Podle rozsudku musí odsouzená dvojice společně uhradit dětem a příbuzným zavražděných celkem 4,6 milionu korun jako nemajetkovou újmu. Moncoľ se dnes přítomným pozůstalým omluvil, Krajčová nikoliv.