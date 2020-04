Zákaz táborů by mohl zničit majitele areálů či agentury, varuje asociace

Podle něj by těmto společnostem mohla vzniknout škoda ve výši celoročního příjmu. Chtějí proto, aby s nimi vláda o možnostech konání letních pobytů jednala a vyjasnila, jak by jim případně pomohla. O prohlášení výboru ČTK informoval jeho člen Michal Chmelař.

Vládní harmonogram uvolňování opatření proti covidu-19 zatím počítá s tím, že by se od 8. června mohly konat například sportovní akce až pro 50 lidí a zotavovací akce pro děti ve věku do 15 let, mezi které patří třeba školy v přírodě. Plánování letních táborů by se podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) mohlo upřesnit podle vývoje epidemie zřejmě v polovině května. V případě příznivého vývoje situace by podle vyjádření epidemiologa Rastislava Maďara možná mohly být v červenci tábory pro některé skupiny o počtu nanejvýš 50 dětí.

Táborové areály se podle výboru Asociace dětské rekreace ČR užívají v mnoha případech jen o prázdninách, takže pokud by se tábory nekonaly, majitelům by mohla vzniknout škoda ve výši celoročního příjmu. To by podle zástupců asociace mohlo být likvidační i pro cestovní kanceláře, agentury a spolky zaměřené na dětskou rekreaci. Chtěli by proto vědět, jakým způsobem by jim stát vynahradil vzniklé škody v řádu stovek milionů a jak by se stát postavil k situaci organizátorů, na něž se - na rozdíl od cestovních kanceláří - zatím podle výboru nevztahuje možnost vystavení poukázek s případným odložením vratky za zrušený zájezd do září 2021.

Zástupci asociace by chtěli s hygieniky a epidemiology jednat o možných řešeních. Zmiňovaný limit 50 dětí na táboře považují za iracionální. Podle výboru mají táborové areály různé zázemí a velikost, tudíž není možné stanovit pro ně jeden početní limit.

Asociace dětské rekreace zároveň vyjádřila pochybnosti o logice při uvolňování některých opatření proti koronaviru. Podle jejího výboru by bylo dobré vyjasnit třeba to, proč by mohly tábory v přírodě představovat pro šíření nákazy větší riziko než například hotely či restaurace, jejichž otevření vláda předpokládá 25. května. Upozornila, že od stejného data by se do základních škol měly začít vracet i mladší školáci.

Letních táborů se dle asociace každoročně účastní zhruba čtvrt milionu dětí. Na prvním stupni základních škol je podle dat ministerstva školství zhruba 563.000 dětí. Kolik by se jich 25. května mohlo do škol vrátit, zatím není jasné.

Plaga s Maďarem původně zmínili, že při dobrém vývoji epidemie by tábory mohly být až v srpnu, pokud vůbec. Zástupci organizátorů dětských táborů pak zaslali vládě a hlavní hygieničce dopis, ve kterém je vyzvali k diskusi o podmínkách pro tábory od července. Argumentovali v něm, že riziko přenosu nákazy covid-19 je na letních táborech kontrolovatelné.