Březnová inflace byla mírně nad prognózou ČNB, rychleji zdražovaly potraviny

Opoziční hnutí ANO by považovalo za důvod pro vyslovení nedůvěry vládě, pokud by ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) předložilo paragrafovaný návrh novely na snížení daně z hazardu. V souvislosti s informacemi o návrhu, který ministr označil za pracovní podklad, o němž se teprve povede ve vládní koalici politická debata, to dnes na tiskové konferenci v Sněmovně uvedla šéfka klubu ANO Alena Schillerová.