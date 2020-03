Aerolinky zrušily kvůli koronaviru pro příští dva týdny 70 letů

"Cestující, kterým byl nebo bude zrušen let by se měli obrátit na leteckou společnost, která by jim měla nabídnout náhradní řešení," uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

V Itálii se zákaz týká letišť Bergamo a Malpensa v milánské oblasti a dále Benátek, Trevisa a Boloně. ČSA již v pondělí oznámily přerušení všech přímých letů mezi Prahou a Milánem a Boloňou. Do Milána měla provozovat společnost v březnu až pět letů týdně, do Boloně až čtyři lety týdně.

Letecká společnost Ryanair ode dneška do 18. března zrušila všechny lety mezi Prahou a Benátkami, Milánem a Boloní a také linku z Brna do Milána. Za koupené letenky bude vracet plnou cenu nebo pasažérům nabídne změnu termínu letu. Firma to uvedla na svém webu.

"Ryanair byl nucen pozastavit řadu italských letů z Itálie do České republiky. Všichni zákazníci, kterých se tyto konkrétní změny týkají, byli informováni o svých možnostech plné náhrady nebo bezplatné změny času/data letu," uvedla firma. Spoj Ryanairu z Bergama do Brna letěl naposledy ve středu. Využilo jej 16 pasažérů. Ve středu také letěl naposledy spoj Korean Air ze Soulu do Prahy.

České aerolinie lety z Prahy do Milána a Boloni pozastavily již v pondělí. Přerušení letů bude trvat do 6. dubna. "Případné prodloužení přerušení provozu těchto linek bude záviset na situaci a doporučení Bezpečnostní rady státu," uvedla firma. Cestujícím dotčených letů dopravce umožní vrácení peněz v plné výši nebo přesměrování na lety s jinými dopravci.

Další letecké společnosti jako WizzAir nebo easyJet kvůli nižší poptávce zrušily některé lety i do měst, na které se zákaz české vlády dosud nevztahoval. "Vzhledem ke zpomalení poptávky v regionu jsme se však rozhodli zrušit některé lety mezi 13. březnem a 31. březnem 2020. Zákazníci na zrušených letech byli kontaktováni a přesunuli se na alternativní lety nebo nabídli plnou náhradu," oznámil například easyJet.

Prodejci letenek ve velké míře nabízejí dopravu z Prahy do italských měst s mezipřistáním v destinaci, na kterou se zákaz nevztahuje. Například Air France prodávají lety z Prahy do Milána přes Paříž.

Itálie patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším destinacím, loni bylo podle statistik Letiště Praha na těchto linkách v Praze odbaveno více než 1,46 milionu cestujících.