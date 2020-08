Ceny dovolených jsou na úrovni loňského roku, Čechům nastanou starosti kvůli Španělsku

Zástupci CK tak reagovali na čtvrteční informace Českého statistického úřadu, že inflace v červenci zrychlila z červnových 3,3 na 3,4 procenta, přičemž meziměsíční vývoj ovlivnilo podle statistiků především zvýšení sezonních cen dovolených s komplexními službami o více než 23 procent.

Podle jednatele CK Travel Family Ivana Lackoviče jde o ´optický klam´. "V červnu se zájezdy prodávaly za mimosezonní ceny, prodejci k nim kvůli oživení cestování po nouzovém stavu přidali slevy navíc," řekl dnes ČTK.

"Měsíční srovnání cen v červnu a červenci může budit dojem, že cena zájezdů rostla, ale není tomu tak," dodal Lackovič. V červnu se podle něj pobyty prodávají s mimosezonní vyšší slevou než v hlavní sezoně, kterou je červenec a srpen. V červnu podle něj kvůli šířícímu se koronaviru a nejasným podmínkám pro cestování do zahraničí cestovní kanceláře zaznamenaly minimální prodeje.

Lidé podle Lackoviče s nákupem dovolené čekali do poslední chvíle. Cestovní kanceláře se tak rozhodly podpořit prodej přidáním k mimosezonním cenám další slevy. "Tato sezona je kvůli pandemii z pohledu srovnávání a vývoje celá pokřivená a je potřeba jednotlivá čísla brát s rezervou a v kontextu dění, myšleno hlavně opatření, která výrazně omezila možnosti cestování a samotné prodeje zájezdů," dodal Lackovič.

Z důvodu zamezení šíření nového typu koronaviru vláda od 14. března zakázala cesty do 15 zemí světa, od 16. března začal platit zákaz vycestování kamkoliv do zahraničí. Nouzový stav v ČR platil do 17. května. Do většiny evropských zemí mohli Češi začít cestovat od 15. června.

Češi podle cestovních kanceláří (CK) v létě ze španělských destinací nejčastěji míří na Mallorku. Zařazení Španělska, vyjma Kanárských ostrovů, na seznam rizikových zemí tak cestování turistům zkomplikuje. Češi, kteří se budou z této destinace vracet, se budou muset od 24. srpna prokázat negativním testem na covid-19, nebo podstoupit 14denní karanténu. Některé cestovní kanceláře klientům umožní bezplatnou změnu destinace.

Ministerstvo zdravotnictví dnes uvedlo, že turisté, kteří od 24. srpna přiletí ze Španělska, se budou muset bezprostředně po návratu telefonicky ohlásit na krajské hygienické stanici příslušné k místu svého bydliště. Následně budou muset absolvovat test na koronavirus, který si sami zaplatí. O výsledku musí hygieniky informovat do 72 hodin od vstupu na české území. Než budou znát výsledek, budou povinni nosit roušku a bude jim omezen volný pohyb. Využívat však podle ministerstva budou moci veřejnou dopravu i taxi.

CK Exim Tours a CK Fischer ze Španělska nejvíce zájezdů prodává na Mallorku. Exim Tours podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky zákazníkům nabídne bezplatnou změnu destinace. U Čedoku jsou nejoblíbenější Kanárské ostrovy, kterých se opatření netýká. I tak se podle mluvčí Čedoku Evy Němečkové nové nařízení české strany dotkne několika stovek klientů. "Oslovili jsme leteckou společnost a naše partnery v zahraničí. V tuto chvíli o situaci jednáme. O výsledku budeme všechny naše klienty informovat a jejich rezervace řešit individuálně," řekla.

CK Blue Style má podle své mluvčí Jany Ondrejechové do konce letošní sezony na Mallorku vypravit řádově stovky klientů. Zákazníkům, kteří kvůli novému opatření nebudou chtít dovolenou na tomto španělském ostrově absolvovat, nabídne možnost změny zájezdu. "Jakákoliv restriktivní opatření logicky mohou vést ke snížení zájmu ze strany klientů. S ohledem na tuto mimořádnou dobu, která se navíc každým dnem mění, je obecně zájem o Španělsko tento rok nižší," dodala.

U cestovní agentury Invia patří ze Španělska k nejprodávanějším místům Kanárské ostrovy a Mallorka. "Zavedení povinných testů na koronavirus při návratu situaci samozřejmě komplikuje," uvedla mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

Delší pobyt ve Španělsku loni podle Českého statistického úřadu strávilo 184.000 Čechů.

Češi mohou nyní bez omezení cestovat do většiny zemí Evropské unie. Rizikové je z pohledu ministerstva zdravotnictví Rumunsko, kde platí při návratu stejné podmínky jako při cestě ze Španělska.