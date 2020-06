České firmy mohou profitovat z dohody mezi EU a Vietnamem, shodují se experti

Výrobky strojírenských či textilních společností budou podle ředitele zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Ho Či Minově Městě Ivana Nikla od cla osvobozeny hned, až dohoda začne platit. Mělo by se tak stát v červenci. V horizontu pěti až deseti let se bude podle něj zproštění cel týkat dalšího zboží jako automobily, motocykly a náhradní díly nebo součástky, potravinářství a farmaceutické nebo chemické výrobky.

"Například na automobily a autodíly bude clo snižováno ze současných 78 procent na nulu postupně, a to až do roku 2030. Po odstranění celního zatížení lze očekávat nárůst exportu v tomto odvětví až o 55 procent. Obdobně na tom bude pivovarnictví, kde k úplnému odstranění cel dojde v roce 2031," uvedl Luděk Procházka ze společnosti Gerlach a poskytovatel celních služeb pro exportéry a dovozce.

Největší nárůst českých vývozců do Vietnamu Procházka očekává ve sklářském průmyslu, u něhož se může objem vývozu zvýšit až trojnásobně. Export strojírenských výrobků by podle něj mohl vzrůst až o třetinu. Zvýšení vývozu předpokládá také u zbraní, munice nebo hraček.

Smlouva o volném obchodu pomůže podle experta na mezinárodní daně Martina Housky ze společnosti BDO kromě vývozců i firmám, které ve Vietnamu staví například technologické celky. "Značný potenciál mají vývozci malých vodních nebo větrných elektráren, protože Hanoj plánuje během deseti let ztrojnásobit celkovou výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Příležitosti pro české firmy jsou také v ropném a plynárenském segmentu a šanci nabízí také rozvoj dopravy, například exportujícím výrobcům tramvají, autobusů nebo trolejbusů," doplnil.

Procházka dále upozornil, že dohoda se dotkne i zemědělského dovozu. U českého chmele podle něj bude clo eliminováno do čtyř let. Navíc je podle něj součástí smlouvy ochrana proti padělkům například v pivovarnictví.

CzechTrade podle Nikla plánuje užší spolupráci s Evropskou hospodářskou komorou ve Vietnamu, chce uskutečnit vlastní prezentaci ve Vietnamské obchodní komoře (VCCI). "Další aktivita, kterou má zahraniční kancelář CzechTrade v Ho Či Minově Městě v plánu, je zorganizování podnikatelské mise zaměřené na dodavatele a výrobce zdravotnických zařízení a materiálů," řekl.

Do Vietnamu ČR loni vyvezla zboží v hodnotě 1,7 miliardy korun a Vietnam se umístil na 69. místě v žebříčku exportu podle zemí. "Podíl vývozu do Vietnamu činil 0,037 procenta z našeho celkového exportu. Zajímavostí je, že v roce 2018 vývoz do Vietnamu činil 3,1 miliardy korun, což byl podíl 0,07 procenta. Meziroční propad dosáhl více než 45 procent. Toto opatření by mohlo přispět alespoň částečně k navýšení našeho exportu, ale rozhodně nebude mít zásadní vliv na meziroční nárůst exportu," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Tiskové agentury označují smlouvu o volném obchodu s Vietnamem za nejobsáhlejší, jakou EU kdy uzavřela s rozvojovou zemí, a je první svého druhu uzavřenou mezi EU a některou z rozvíjejících se zemí v Asii. Jednání o dohodě začala v roce 2012 a podepsána byla v Hanoji loni v červnu. Evropský parlament ji ratifikoval v únoru.

Až vstoupí smlouva v platnost, EU zruší 85 procent cel na vietnamské zboží a v příštích sedmi letech začne postupně další cla snižovat. Vietnam zruší 49 procent dovozních cel na zboží z EU, na zbytek bude mít deset let.

Dohoda otevírá ve Vietnamu firmám z EU sektor služeb, včetně poštovních, bankovních a přepravních. Firmy z EU se také budou moci ucházet o veřejné zakázky. Sladí i některé normy a ochrání před imitacemi potraviny a nápoje z EU.