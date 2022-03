Českým dopravcům hrozí krach. Chtějí zrušení spotřební daně z pohonných hmot

Vláda dnes bude jednat o tom, jak růst cen pohonných hmot alespoň zmírnit, když tedy ne zlevnit. Dopravci totiž varují, že každý z nich, kteří v Česku podnikají, je nyní ohrožen krachem. Například největší sdružení silničních dopravců v ČR, Česmad Bohemia, má zhruba 2200 členských firem a subjektů. Podle prezidenta sdružení, Josefa Melzera, je každý ze členů nyní ohrožen krachem.

Krach dopravce znamená, že může váznout třeba zásobování i třeba potravinami nebo léky či zdravotními potřebami. Plošnější problémy dopravců tak mohou signalizovat otřes nejen ekonomický, ale i sociální. Dopravci jsou přitom nyní ve ztrátě čítající až čtyři koruny na každý kilometr. To je ztráta, která se za měsíc načítá do statisíců a posléze milionů, ba desítek milionů, takže dopravce nemůže takovou ztrátovost zvládat dlouho.

Dopravci i proto tlačí na vládu, aby přijala opatření, které jim uleví. Nejlépe by se mělo jednat o kombinaci opatření. Kombinace opatření by cenu pohonných hmot mohla vrátit opět na úrovně začínající trojkou. Co může vláda dělat? Má v zásadě šest možností.

Může snížit spotřební daň. Dopravci uvádějí, že bez problému lze snížit spotřební daň o 1,60 Kč/l. To by však při nárůstu ceny o zhruba 10 Kč/l za poslední rok zase tolik nepomohlo. Proto dopravci přicházejí i s tím, že by se mohla přechodně spotřební daň zcela zrušit. Takový krok by však mohl narazit v Bruselu.

Vláda také může snížit uplatňovanou sazbu DPH, jak tak od února na půl roku učinila vláda v Polsku. Nabízí se přechodné ukončení přimíchávání biosložky, které pohonné hmoty uměle zdražuje. Dalším z řešení je zastropování cen. Částku nad „stropem“ by stát čerpacím stanicím a dalším dodavatelům pohonných hmot dorovnával za peníze daňového poplatníka. Dalším z řešení je adresný program podpory pouze části firem a části domácností. Těch nejvíce zasažených. Dopravci konečně také míní, že by situaci mohl zlepšit apel vlády na čerpací stanice, ať situace nezneužívají a nenavyšují si marže.