K odložení další vlny EET na 1. leden 2021 není podle vlády důvod

Návrh kvůli epidemii koronaviru předložila opozice. Ve stanovisku zveřejněném na webu vláda připomněla, že minulý týden Sněmovna souhlasila s návrhem na pozastavení elektronické evidence tržeb po dobu nouzového stavu a další tři měsíce. Novelu zákona už podepsal prezident Miloš Zeman.

"Vláda považuje uvedené řešení přijaté na základě jejího návrhu za plně dostačující. Omezují se jím administrativní povinnosti poplatníků, a to po celou dobu trvání nouzového stavu a v určitém rozsahu ještě i po dobu dalších tří měsíců," uvádí stanovisko. Tři měsíce budou podle kabinetu i nově zařazeným řemeslníkům, lékařům či advokátům stačit na přípravu evidence. Velká část z nich si už podle ministerstva financí zažádala o autentizační údaje či o povolení evidování ve zvláštním režimu a jsou i po technické stránce na evidenci tržeb připraveni.

Pod novelou zákona o evidenci tržeb je podepsáno 14 poslanců z řad Pirátů, TOP 09, SPD, KDU-ČSL, ODS a STAN. Novela je stručná a pouze odkládá účinnost jediného bodu na 1. leden 2021. "V současné době, kdy je nejen Česká republika, ale i celý svět zachvácen epidemií onemocnění, které je známé pod odborným označením COVID-19, navrhujeme změnu účinnosti tak, aby nedošlo k neúměrnému zatížení podnikatelů dalšími administrativními požadavky ze strany státu," zdůvodňují předkladatelé svůj návrh.

Třetí a čtvrtá fáze EET, která má začít v květnu, znamená zavedení evidence tržeb pro všechny řemeslníky, lékaře, taxikáře nebo například advokáty. Jen za letošní rok měla podle předpokladů ministerstva financí přinést asi 2,4 miliardy korun. V příštím roce měla vynést dokonce 6,4 miliardy korun.

Sněmovní opozice s EET nesouhlasí. Část zákonodárců z řad Pirátů, ODS, SPD, TOP 09 a STAN se kvůli nesouhlasu s novelou zákona o EET obrátila letos v lednu na Ústavní soud. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13 miliard účtenek. EET by měla letos do veřejných financí přinést celkem 5,2 miliardy korun.