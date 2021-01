Havlíček je pro opětovné moratorium na splátky, ČNB varuje: Může to způsobit potíže všem

Havlíček uznává, že moratorium, po kterém volají podnikatelské organizace, by bylo dobrým podpůrným nástrojem v současné krizi. Není ale podle něj v rukou vlády, nýbrž bank. "Jsme na tenkém ledě, na jednu stranu já bych si hrozně přál a těm postiženým segmentům, kdyby se umožnil odklad splátek třeba o dalších šest měsíců, nesmírně by to pomohlo a chtěl by proto udělat maximum," řekl. Dodal, že ale nemůže ignorovat sdělení ČNB, která upozorňuje, že pokud budou takto banky oslabeny a dostanou se do problémů, s potížemi se budou potýkat všichni.

Kdyby moratorium bylo možné, mělo by být podle Havlíčka ideálně dostupné pro ty, kteří kvůli vládním opatřením musely zavřít provozy, nebo zaznamenaly například 80procentní pokles tržeb. Především tedy jde o obchod a služby. "Tohle kdyby se totiž podařilo, tak by tím spadl kámen ze srdce i státnímu rozpočtu," uvedl dále Havlíček.

Úvěrové moratorium umožnilo dlužníkům z řad spotřebitelů, podnikatelů a firem odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem loňského roku, a to do konce července, nebo do konce října. Bylo závazné pro všechny banky a nebankovní poskytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně.

Banky prostřednictvím své asociace ujistily ministerstvo financí, že budou případy, kdy se klienti dostanou do problémů se splácením, řešit individuálně. Ať už odklady splátek, snížením měsíčních splátek či konsolidací úvěrů.

O zákonný odklad bylo podle statistik České národní banky požádáno u 360.000 úvěrů. U 120.000 z nich se klienti vrátili k splácení už v době moratoria. U zbývajících 240.000 se klienti měli ke svému běžnému splácení vrátit v listopadu. Podle průzkumu asociace jich bylo 89 procent.