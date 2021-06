Hračky podraží. Hračkářský byznys čelí nejtěžší situaci za posledních minimálně 40 let, plyšáci z Číny se i přestávají dovážet

Zkušení profesionálové hračkářského byznysu za posledních 40 let podle svých slov nepamatují tak náročnou situaci, jaké branže čelí právě teď. Například britský hračkářský obchod The Entertainer už musel zastavit dovoz velkých plyšových medvědů z Číny jednoduše proto, že přeprava enormně zdražila. Za dvojnásobek dřívější ceny by velcí „teddy bearové“ byli prakticky neprodejní.

Za růstem přepravních nákladů stojí souhra mimořádných okolností, které nastávají v důsledku pandemie.

Lidé po celém světě jsou nyní, když se kamenné obchody otevřely, ochotni utrácet více. To v případě hraček platí dvojnásob, neboť při nákupu hračky hraje zásadní roli návštěva hračkářství s dítětem, které si často vybírá hračku přímo v obchodě. Internetový prodej dítěti takový zážitek pochopitelně zprostředkovat nemůže, takže online prodej hraček v uplynulém pandemickém roce a čtvrt ani vzdáleně nekompenzoval propad tržeb z kamenného prodeje.

Češi za hračky, hry a figurky běžně utratí takřka deset miliard korun ročně. Loni však byla celková útrata výrazně slabší. A letos se to tuzemští kupující snaží dohnat – podobně jako lidé v jiných zemích. To vytváří nápor na kontejnerovou přepravu z Číny, odkud se i do Česka podstatná část hraček dováží.

Vedle silné celosvětové poptávky způsobuje růst cen přepravy, včetně přepravy hraček, také nedostatek kontejnerů, nedostatek přepravních plavidel a nedostatek pracovníků v přístavech, jako je Šanghaj. Aktuální opětovné šíření nákazy covid 19 právě v asijských exportních uzlech typu Šanghaje pochopitelně návrat do normálu oddaluje.

Tlak na zdražování hraček v ČR tak jen tak neodezní, neboť přepravní náklady zůstanou navýšené po delší dobu.