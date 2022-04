Letošní Velikonoce jsou reálně nejlevnější za mnoho let, tvrdí analýza Cyrrusu

— Autor: ČTK

Přes obrovskou inflaci, která trápí české domácnosti, jsou podle analýzy společnosti Cyrrus letošní Velikonoce pro průměrného Čecha reálně nejlevnější za nejméně deset let. Zatímco letos vynaloží průměrný Čech na modelový velikonoční nákup 5,5 procenta své mzdy, ve všech deseti předchozích letech to bylo více, uvádí analýza, která porovnala ceny velikonočních nákupů s průměrnou mzdou. Firma Cyrrus to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě.