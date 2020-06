Studie Mazars: Česko bylo loni na trhu fúzí a akvizic trojkou v regionu

Vyplývá to z mezinárodní studie poradenské společnosti Mazars. V celém regionu střední a východní Evropy, do kterého je zahrnuto 21 zemí, se loni uskutečnilo na trhu fúzí a akvizic 726 významných transakcí za 42,3 miliardy eur.

Nyní je trh podle studie ovlivněn dopady pandemie a bude se vyvíjet podobně jako v krizovém roce 2008, lze tak čekat pokles transakcí. Od podzimu ale zřejmě nastane vlna odkupů firem nebo jejich podílů kvůli stabilizaci jejich finanční situace. Rok 2021 tak může v počtu uskutečněných transakcí překonat úroveň roku 2019.

"Mezi investory převládá opatrnost a nejistota, přesto mandáty pro prodeje a nákupy firem se po počátečním zmrazení nezrušily, jen odložily. Budoucí vývoj trhu se může vyznačovat poklesem počtu transakcí, kde se převádí 100 procent podílů, ale zvýší se počty transakcí typu joint-venture či prodeje minoritních podílů," uvedl Lukáš Hruboň ze společnosti Mazars.

Firma očekává vlnu odkupů kvůli stabilizaci finanční situace na podzim, kdy skončí pandemie a projeví se opravdové problémy ve finančním zdraví mnoha společností. "Řada především rodinných firem, kde nebyl ukončen proces nástupnictví a předání firem budoucím vlastníkům, může řešit svoji situaci prodejem do rukou investorů, kteří mohou dosáhnout významně nižších cen než v době před pandemií," upozornila společnost.

Podle partnera oddělení Financial Advisory společnosti Mazars Jaroslava Křivánka další vývoj bude záviset na tom, kdy se obnoví důvěra kupujících a prodávajících a bude to záviset na celkovém vývoji ekonomiky. "Došlo k aktivaci spících investorů, kteří čekali na změnu vývoje ekonomiky či nekupovali firmy z důvodů rostoucí poptávky a vysokých cen. Stále se na trhu projevuje výrazný přebytek dlouhodobého kapitálu, což je v rozporu s nedostatkem krátkodobé likvidity u korporací, a to zejména v pandemií nejvíce zasažených odvětvích, jako jsou například hotelnictví a cestovní ruch či automobilový průmysl," uvedl.