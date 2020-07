Na dovolenou s CK vyrazily tisíce Čechů, přesto bude letní sezóna jen na 30 procent

Exim Tours podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky týdně vypraví kolem 2000 klientů do Řecka, 700 do Bulharska a 200 na Mallorku. V destinacích podle něj nejsou hlášeny žádné potíže. "Kromě Řecka zatím nejsou v prodeji další nosné destinace jako Egypt, Turecko a Tunisko. Z toho důvodu odhadujeme, že na letní termíny v červenci a srpnu budeme na 30 procentech počtu prodaných klientů oproti loňskému roku," dodal.

Přes CK Alexandria odjíždí nejvíce lidí do Bulharska. Země kvůli nárůstu nových případů koronaviru znovu zavedla některá opatření proti šíření nákazy. Podle marketingového ředitele Alexandrie Petra Šatného se v Bulharsku jedná, stejně jako v tuzemsku, o lokální ohniska. Dovolená českých turistů by restrikcemi neměla být zásadně ovlivněna. Uzavření barů, diskoték a nočních klubů se týká vnitřních prostor. Venkovní prostory, které podle Šatného turisté navštěvují nejvíce, zůstanou nadále otevřené. U Alexandrie se v současné době nejvíce prodává zmíněné Bulharsko, za ním je největší poptávka po Řecku, na třetím místě je Chorvatsko.

Právě k Jadranu už letos vypravila 3672 lidí CK Travel Family, asi 70 procent lidí se do země vydává vlastní dopravou. "U Chorvatska máme letos zatím prodané zájezdy pro více jak 16.000 lidí a zájem je obrovský. Denně nám nabíhají prodeje v řádech stovek lidí. Počítáme tak s tím, že celkový počet lidí, kteří s námi letos vycestují do Chorvatska, ještě výrazně naroste. Zvýšený zájem evidujeme letos u Chorvatska u autobusové dopravy," uvedl jednatel CK Ivan Lackovič.

Do Řecka s Travel Family do čtvrtka odcestovalo asi 400 klientů, na Slovensko 274, do Maďarska 234. Do Bulharska a Slovinska vypravila zhruba tři desítky lidí, do Černé Hory se auty vydalo asi 60 jejích klientů. "Letecká doprava bude letos obecně na úrovni 30 procent loňských čísel a zájezdy tak rychle mizí z naší nabídky. U Řecka již máme u všech destinací v naší nabídce prodáno více jak 80 procent kapacit. Například u Lefkády, Kefalonie či Limnosu jsou zájezdy vyprodané dokonce téměř z 90 procent. Bulharsko máme prodané z téměř 70 procent a některé termíny jsou už vyprodané," dodal Lackovič.

U Čedoku se podle jeho mluvčí Evy Němečkové už naplno obnovily i prodeje poznávacích zájezdů. "Minulý týden jsme realizovali první zájezd po koronaviru, a to okruh Švýcarskem. Nyní chystáme odlety na prodloužené víkendy v Římě a v Paříži. Poté již následují poznávací zájezdy do ostatních evropských destinací," uvedla.

Češi mohou bez omezení cestovat do většiny evropských zemí. Po návratu ze Švédska se musejí prokázat negativním testem na covid-19. Letecký dopravce Smartwings v prvním červencovém týdnu obnovil linky do 15 destinací ve Španělsku, Itálii, Řecku a Bulharsku. Podmínky vstupu do jednotlivých států se mohou vzhledem k epidemiologické situaci měnit. Aktuální informace k cestám do ciziny lidé najdou na webu ministerstva zahraničních věcí.