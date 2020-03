OKD zvýší těžbu. Nepředpokládá ale, že by letos skončila v zisku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Společnost OKD má v plánu letos vytěžit 3,7 milionu tun černého uhlí, o 0,5 milionu tun více než loni. Ani letos ale nepředpokládá, že by skončila v zisku. Vyplývá to z podnikatelského plánu pro rok 2020. ČTK to dnes sdělil mluvčí OKD Ivo Čelechovský.