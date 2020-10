Podnikatelé z programů COVID k 2. říjnu získali 26,9 mld. Kč

Živnostníci a firmy s až 500 zaměstnanci mohou stále podávat žádosti o půjčky v programu COVID III. Podle ČNB v něm k 2. říjnu bylo schváleno 1998 žádostí za 12,2 miliardy korun. Objem proti předchozímu týdnu vzrostl o 705 milionů korun. Podnikatelé k 2. říjnu z programu získali úvěry za 9,9 miliardy korun. Banky ke stejnému datu přijaly 4399 žádostí za 26,1 miliardy korun. Záruky u programu COVID II, III a Praha poskytuje ČMZRB. Kapacita programu COVID III je 500 miliard korun.

Otevřený je dále program COVID plus pro velké exportně zaměřené podniky. Banky v něm podle ČNB k 2. říjnu schválily 33 žádostí za 5,7 miliardy korun. Firmy k tomuto datu čerpaly zhruba 3,2 miliardy korun. Počet přijatých žádostí stoupl proti předchozímu týdnu o dvě na 66 za zhruba 11,3 miliardy korun. Za půjčky u programu COVID plus ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Podniky v něm prostřednictvím komerčních bank mohou získat úvěry od pěti milionů do dvou miliard korun.

U programu COVID II bylo podle ČNB k 2. říjnu schváleno 2951 žádostí za 13,6 miliardy korun, podnikatelé čerpali přibližně 12,5 miliardy korun. ČMZRB k 5. říjnu vyřídila 5283 žádostí a z nich schválila 3322 za 14,9 miliardy korun. Zamítla 1290 žádostí. Odstoupilo 671 podnikatelů.

V případě programu COVID Praha se údaje proti předchozímu týdnu nezměnily. Schváleno bylo 264 úvěrů za 1,3 miliardy korun. Podnikatelé z nich zatím čerpali zhruba 1,2 miliardy korun. ČMZRB zamítla 61 žádostí a 19 podnikatelů od úvěru ustoupilo.

Záruční programy se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) prodlouží do příštího roku. Zda o půl roku nebo o rok, bude záviset na rozhodnutí Evropské komise o trvání tzv. dočasného rámce. Program COVID III by navíc podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) mohl v příštím roce sloužit kromě provozních výdajů i na investiční účely.