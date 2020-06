Na dnešním setkání organizovaném Lidovými novinami to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Konkrétní údaje neuvedla. Dodala ale, že odhad OECD ohledně poklesu české ekonomiky o 9,6 procenta považuje za "hodně černý scénář".

Zároveň ministryně informovala, že její úřad zveřejní další makroekonomickou prognózu později, a to až 10. srpna. Úřad chce totiž počkat například na podrobnější údaje o vývoji české i evropské ekonomiky nebo mít dlouhodobější údaje o vývoji státního rozpočtu. Za standardních podmínek by mělo MF zveřejnit novou prognózu v červenci.

"Odmítla jsem, abychom nyní dělali makroekonomickou predikci, protože by to bylo velmi nepřesné číslo a pro nás je stále tolik neznámých. Proto jsme se rozhodli, že to svážeme až s přípravou rozpočtu na rok 2021. Přeci jen odhady MF mají určitou váhu," uvedla dnes ministryně.