Propad zakázek za květen a červen hlásí 70 procent firem, ukazuje průzkum

Daňová opatření státu zatím firmám nepomáhají, vyplývá z květnového průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 242 podniky.

"Charakter koronavirové krize je bezprecedentní. Řadě firem vypadla ze dne na den velká část nebo celé tržby. K tomu se přidaly zvýšené náklady na ochranné pomůcky, hygienická opatření, logistiku či vyšší zásoby. Firmy najednou přišly o část zaměstnanců, kteří zůstali doma s dětmi, nebo nemohli přijet z okolních zemí. Přicházejí o zakázky a zdroj budoucích příjmů. V takové situaci je nezbytné, aby stát dal firmám jistotu, že pomoc ze schválených programů bude pokračovat," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Zatímco na začátku dubna v průzkumu Svazu průmyslu hlásilo 43,5 procenta firem, že se v příštích dvou měsících bude potýkat s propadem zakázek o více než 20 procent, v květnu se jejich podíl zvedl na 70 procent. Přitom roste podíl firem, kterým objem zakázek meziročně klesá o více než 40 procent. V dubnu jich bylo 23 procent, v květnu jich takto velký propad hlásilo 48 procent.

Řada firem se teprve do problémů dostává. "Proto po vládě chceme, aby program Antivirus prodloužila až do srpna. Pomohlo by to 71 procentům firem, které se průzkumu zúčastnily. Sice 40 procent firem v průzkumu uvedlo, že snižují nebo plánují snižovat počty pracovníků, ale díky programu mohou propouštění omezit na nejmenší nutnou míru. Antivirus jako jediný funguje relativně dobře. Podporu za březen získalo 93 procent z firem, které o ni podle průzkumu požádaly, neuspělo jen sedm procent," upozornil Hanák.

Zhoršuje se také platební morálka firem. Zatímco v dubnu uvádělo 34 procent firem, že jejich partneři přestávají platit faktury ve lhůtě splatnosti, v květnu už se s opožděnými platbami setkalo 44 procent firem. Z nich je druhotnou platební neschopností v příštích dvou měsících ohrožena více než polovina. V celém vzorku tuto hrozbu uvedlo 33 procent podniků.

Krize se výrazně podepíše také na celoročních hospodářských výsledcích firem. Významnou ztrátu za rok 2020, která by mohla ohrozit existenci firmy, očekává 40 procent respondentů.

"Podniky potřebují získat přístup k hotovosti, aby mohly platit své závazky. V tomto ohledu zatím pomoc státu nefungovala rychle a dostatečně. Programy Covid I a Covid II firmám podle průzkumu vůbec nepomohly. Program Covid III se spustil až po dvou měsících od začátku krize. Opatření v oblasti daní příliš, nebo vůbec nepomohla 85 procentům firem, které se v průzkumu vyjádřily," dodal Hanák.

Nejzranitelnější jsou v nynější krizi malé firmy. Z podniků, které hlásí propad zakázek o více než 40 procent, je 85 procent malých firem s méně než 50 zaměstnanci.