Řada lázní nepřijímá poukazy přes cestovní kanceláře, některé ani od občanů

Podle Stočesa je systém státních voucherů nastavený špatně. "Chybí přehledná metodika pro jejich uplatňování a informovanost ze strany úřadů je tragická," uvedl. Problém je podle něj především u poukazů uplatňovaných přes cestovní kanceláře, které část lázní odmítá přijímat. Podle šéfa portálu jde například o Luhačovice, Jáchymov nebo Třeboň. Některé velké lázně se pak kvůli špatné informovanosti a nejasné administrativě do programu zatím vůbec nepřihlásily, nepřijímají tak ani vouchery přímo od občanů. Stočes do této skupiny zařadil například Lázně Bohdaneč nebo Teplice nad Bečvou.

Mluvčí MMR Veronika Vároši odpoledne ČTK řekla, že poukazy je možné využívat i přes cestovní kanceláře či agentury. Důležité ovšem je, aby se cestovní kanceláře s konkrétními lázněmi předem dohodly. Zároveň musí být splněny všechny podmínky pro čerpání. Samotné využití poukazů přes cestovní kanceláře pak podle Vároši detailně řeší metodika, kterou lázně dostaly.

Do projektu státem dotovaných pobytů v lázních se podle MMR do poloviny tohoto týdne zapojilo 76 firem podnikajících v lázeňství, v ČR jich působí zhruba 90. Program byl oficiálně spuštěn 1. července. Voucher na slevu 4000 korun na pobyt alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur s platností od 1. července do 31. prosince si lidé mohou stáhnout na portálu Kudyznudy.cz nebo ho mohou vygenerovat přímo v lázeňských zařízeních.

Poukaz mohou využít lidé starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250.000 poukazů. Lidé nemohou sčítat voucher, který nabízejí například Karlovy Vary na podporu cestovního ruchu, a státní poukaz.

Podpora má lázním jako jednomu ze sektorů, který je nejhůře postižen koronavirovou krizí, částečně nahradit výpadek zahraniční klientely. Hosté z ciziny podle ministerstva pro místní rozvoj tvořili až 44 procent klientů českých lázní. Podle ministerstva Češi nedokážou nahradit úbytek zahraničních klientů, kterých lázně kvůli současné situaci mohou ztratit 170.000 až 200.000. Záměrem programu mimo jiné je naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb.