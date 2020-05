Ryanair by mohl nahradit linky Smartwings, uvedl irský dopravce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Irská letecká společnost Ryanair by v případě krachu tuzemského Smartwings mohla nahradit jejich lety z Prahy. V rozhovoru pro CNN Prima News to připustil ředitel Ryanairu Michael O'Leary. Ryanair před koronavirovou krizí provozoval v Česku přes tři desítky pravidelných linek a byl druhým největším dopravcem na letišti. Smartwings celkově ve svém letovém řádu nabízely pravidelná spojení do více než 80 destinací.