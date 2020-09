Schodek státního rozpočtu stoupl na 230 miliard korun. Nejhorší výsledek v historii ČR

Během srpna se deficit rozpočtu prohloubil o 25,2 miliardy Kč. Výsledek byl podle MF ovlivněn výplatou příspěvku obcím na zmírnění dopadů poklesu daňových příjmů 13,4 miliardy korun. "Bez této mimořádné platby by výše schodku v samotném srpnu převýšila loňský deficit pouze o 6,1 miliardy korun, což potvrzuje trend zpomalování tempa propadů hospodaření v průběhu června až srpna oproti období března až května," uvedl úřad.

Příjmy rozpočtu ke konci srpna meziročně klesly o 40,4 miliardy na 929,4 miliardy korun. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení se snížily meziročně o 55,7 miliardy na 790,5 miliardy korun. Výdaje rozpočtu meziročně stouply o 174,5 miliardy na 1,16 bilionu korun.

MF zároveň informovalo, že ze státního rozpočtu na boj s pandemií putovalo ke konci srpna 136,2 miliardy korun. Přímá opatření například v podobě kompenzačních bonusů, programů Antivirus a dalších programů si vyžádaly 89,4 miliardy korun. Odklad záloh daní vyčíslilo MF na 21 miliard korun a výdaje na zdravotnictví v podobě nákupu ochranných prostředků nebo oddlužení vybraných nemocnic na 25,9 miliardy korun.

Státní rozpočet se na konci srpna propadl do deficitu 230 mld. Kč. Historicky nejhorší číslo, leč nakonec to možná na konci roku nebude schválených 500 mld. Kč. To však v některých vývoláva dojem, že zdroje opět jsou 🤔 pic.twitter.com/RpHOk74JBL