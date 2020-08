Škoda Auto chystá další růst, oznámil Schäfer po schůzce s Babišem

"Můj cíl je jasný: posunout značku Škoda na další úroveň tím, že zvýšíme náš výkon a budeme podporovat další růst, čímž zajistíme pokračující úspěch automobilky. Tento rok slavíme 125. výročí založení firmy, což je nejlepší motivace splnit tento úkol společně s vynikajícím týmem, který čítá přes 42.000 škodováků. Společně budeme pokračovat v tomto úspěšném českém příběhu," uvedl Schäfer ve vyjádření zaslaném ČTK.

Schäfer při svém nástupu do funkce na začátku srpna uvedl, že hodlá věnovat zvláštní pozornost elektrifikaci a digitalizaci produktů firmy. Jde podle něj o klíč k tomu, aby automobilka zůstala pro zákazníky atraktivní. Od začátku roku 2019 do konce roku 2022 má být představeno 30 nových modelů, modernizací nebo variant modelů značky.

Škoda Auto bude dál vyrábět špičkové automobily, udrží velmi vysokou míru investic do výzkumu a vývoje z posledních let. Žádný ústup z kvality a přesun do nízkonákladového segmentu se konat nebude. Mně a @KarelHavlicek_ to dnes potvrdil nový šéf automobilky Thomas Schäfer. pic.twitter.com/pDB7fARvut