Svaz: Zavřít obchody v neděli? O práci by přišlo 17.000 lidí

Vláda se dnes podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) zabývala možností omezení či úplného zrušení prodeje potravin v neděli. "Zatímco spousta lidí dnes zůstává nuceně doma, jiní dřou do úmoru! Ale je to vždycky potřeba? Co si třeba nakoupit už v sobotu a prodavačky nechat v neděli vydechnout? My v ČSSD s tím nemáme problém a podporujeme omezení nedělního prodeje," uvedla Maláčová v pondělí na twitteru. Premiér Andrej Babiš (ANO) napsal dnes serveru Novinky.cz, že to byl jeho nápad a obchody by měly být v neděli zavřené alespoň část dne.

Prouza návrh považuje za populistický, nezodpovědný, hazardující se zdravím a možná životy lidí. "Překvapuje mne také, že autoři návrhu naprosto pohrdají lidmi, kteří se v současné těžké situaci snaží vydělat si a postarat se sami o sebe. Obchody jen za poslední dva týdny přijaly 23.000 nových lidí a jsou tak jediným sektorem české ekonomiky, který v tuto chvíli nabírá lidi," uvedl. Argument, že by lidé přišli o práci, dnes po jednání vlády zmínila také Maláčová. Zároveň řekla, že lidé v první linii by si zasloužili příplatky za to, že chodí i v době koronavirové epidemie do práce.

Proti uzavření obchodů je také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), podle kterého by vláda neměla přicházet s dalšími změnami.

"V nové realitě ekonomického útlumu to zní jako nápad z jiné doby. Lidé chtějí pracovat, není dobrý nápad jim v této době ubírat pracovní příležitost," řekl ČTK ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. Podle něj by naopak vláda měla zvážit dočasné otevření obchodů na Velikonoční pondělí, aby zákazníci měli možnost nakoupit s dodržením bezpečné vzdálenosti dvou metrů. "Naši lidé dostanou sváteční příplatek, o tuto práci určitě bude velký zájem," dodal.

Řetězce za práci v současných podmínkách vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny. Do bonusů investují desítky milionů korun.