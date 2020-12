Veletrhy Brno prodají pavilon UMPRUM, podpis smlouvy je na spadnutí

Pavilon vznikl ve 20. letech minulého století stejně jako celé výstaviště, je koncipovaný jako vila, ve které se však nebydlelo. Zájem projevila místní úklidová firma Olman Service. "Na výstavišti naše společnost poskytuje služby od roku 1990, a tak areál velmi dobře znám. Máme tam také pronajatou spoustu prostor, takže jsme se rozhodli, že sem vše přestěhujeme i se sídlem společnosti," řekl listu majitel společnosti Martin Olejár. Dnes firma sídlí v Bystrci.

Obě strany se podle MfD už vzájemně písemně ujistily, že nejpozději do konce ledna kupní smlouvu podepíšou. Prodej už schválilo i představenstvo městské společnosti. "Teď je to už na managementu, aby vše dojednal. Je to v procesu blízkém podpisu smlouvy," uvedl předseda představenstva Veletrhů Tomáš Kratochvíl (ČSSD). Vše pak ještě musí formálně potvrdit také brněnská rada jako zástupce vlastníka - města Brna.

Firma chce budovu zrekonstruovat. "Objekty opravíme podle požadavků památkové péče, chceme je totiž vrátit do původní podoby z roku 1928. Chceme zachovat prvky architektů Janáka i Gočára, kteří objekty navrhovali," přiblížil uvedl Olejár.

Pavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze byl koncipován jako exponát, stavba reprezentovala moderní rodinný dům knihkupce s obchodem s knihami a uměleckými předměty. Budova není jedinou, kterou veletrhy prodávají, k mání je i Králíkovo divadlo.

Veletrhy Brno od začátku roku v souvislosti s koronavirovou pandemií musely zrušit téměř všechny akce. Tržby klesly o 90 procent. Letos očekávají ztrátu 250 až 280 milionů korun.