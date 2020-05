Větší podniky chtějí pokračování programu Antivirus

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Zatímco firmy s více než 250 zaměstnanci budou potřebovat hlavně prodloužit a rozšířit program Antivirus, problémy malých a středních podniků by výrazně zmírnilo, pokud by jim vláda dočasně zrušila placení povinných plateb pojistného podobně jako u podnikatelů, placení daní a kompenzovala jim prokazatelně vzniklé škody. Vyplývá to z analýzy Hospodářské komory na základě šetření mezi 800 podniky všech velikostí a oborů.