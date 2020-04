Zahrádky by mohly otevřít dřív. Rozhodně s obsluhou, žádá asociace restaurací

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zahrádky restaurací by se mohly podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka namísto 25. května otevřít už na konci dubna, pokud to epidemiologická situace umožní. Rozhodně by měly být s obsluhou, aby restaurace nemusely používat neekologické plastové nádobí. Důležité je také stanovit konkrétní režim jejich fungování. Řekl to na dnešní tiskové konferenci.