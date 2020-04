Covid-19: EU má výrazně pomoci ekonomikám, von der Leyenová přiznala pochybení

Podle některých europoslanců by EU měla rychlými kroky odčinit své zaváhání z počátku šíření nákazy.

"Evropa by se měla omluvit, ale omluva nestačí. Víme, že budeme potřebovat více, mnohem více. Protože zítřejší svět bude vypadat úplně jinak než svět včerejší," prohlásila na úvod debaty předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Německá politička již dříve uvedla, že EU selhala v době, kdy se Itálie začala uzavírat do karantény a ostatní země ani Brusel jí nepřispěchaly na pomoc.

There are no words that can do justice to Europe’s pain or to all those suffering in the world.

We think of all the families in mourning and promise to tell their stories and honour their lives and legacies.



