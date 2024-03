Charanzová a Zdechovský jsou nejvlivnější čeští europoslanci v Bruselu

„Je to ocenění pětileté práce v Evropském parlamentu. Analýza dokládá, že pokud v Bruselu tvrdě pracujete, můžete získat velký vliv, který vám pak pomáhá při vyjednávání a prosazování českých zájmů. Jsou před námi volby do EP a je potřeba zvýšit úsilí a dotáhnout klíčovou legislativu, která by jinak spadla pod stůl,” říká k čerstvě zveřejněné statistice Zdechovský, jenž je členem Výboru pro zahraniční věci (AFET) a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL).

Do první stovky se probojovali ještě další tři čeští europoslanci. Na 43. místě Marcel Kolaja (Piráti/Greens), 80. příčka připadla Martině Dlabajové (Renew) a na 97. pozici se umístil Alexandr Vondra (ECR).

Nejvlivnějším zástupcem Evropského parlamentu se podle očekávání stala jeho předsedkyně Roberta Metsola, za ní skončil šéf evropských lidovců Manfred Weber a třetí místo připadlo předsedkyni frakce socialistů Iratxe García Pérez.

Analýza je založena na shromáždění desítek tisíc faktů a číselných údajů týmem ze serveru eumatrix.eu, který má s měřením politického rozměru tvorby politiky EU více než 15 let zkušeností.