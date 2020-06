Kolaps eurozóny odvrácen. Útlum ekonomické aktivity polevil, ukazuje index

Souhrnný index, který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách, se podle předběžných propočtů zvýšil na 47,5 z květnových 31,9 bodu. To je mnohem lepší výsledek, než předpovídali analytici, kteří v anketě agentury Reuters v průměru čekali vzestup indexu na 42,4 bodu. V dubnu byl index na rekordním minimu 13,6 bodu.

Pokud je index nad 50 body, signalizuje to růst aktivity. Hodnota pod 50 body znamená útlum.

Flash Eurozone PMI shoots up to 47.5 in June (31.9 in May) to signal a far softer economic downturn than at the peak of lockdowns across Europe, but headcounts were still strongly reduced. Read more: https://t.co/e37wt2yi1s pic.twitter.com/b9I3z0NVuJ