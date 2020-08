Lufthansa má značnou provozní ztrátu, výsledek je nehorší za 67 let existence firmy

Lufthansa ve zprávě uvedla, že odvětví letecké dopravy se na úroveň před koronavirovou krizí patrně nedostane dříve než v roce 2024.

Propad poptávky po letecké dopravě kvůli pandemii vedl k tomu, že Lufthansa od dubna do června přepravila o 96 procent méně pasažérů než ve stejném období loni. Tržby pak firmě klesly o 80 procent na 1,89 miliardy eur (49,3 miliardy Kč).

"Nečekáme, že by se poptávka po leteckém cestování vrátila na úroveň před krizí dříve než v roce 2024," uvedl šéf podniku Carsten Spohr. Dodal, že skupina se nevyhne "dalekosáhlé restrukturalizaci".

V červenci Lufthansa oznámila, že seškrtá pětinu vedoucích pozic a 1000 míst v administrativě. Tato další úsporná opatření mají firmě pomoci krýt výpadky příjmů způsobené koronavirovou krizí.

Firma uvedla, že v Německu se už nevyhne nucenému propouštění. Na polovinu též sníží investice do nových letadel, do roku 2023 si jich pořídí nejvíce 80. Lufthansa na konci června zaměstnávala zhruba 129.400 lidí.

THE QUEEN IS BACK AT @flyLAXairport! @lufthansa Boeing 747-830 flight LH456 from #Frankfurt lands on runway 24R at #LAX on August 2nd, 2020. #planespotting #avgeek #aviation #boeing747 #b747 #airliners #airplanes #aviationlovers #aviationdaily #Lufthansa pic.twitter.com/RJbZCHNxSd