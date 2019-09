Německý export překvapivě vzrostl, ekonom krotí nadšení: Poplach trvá

Analytici podle průzkumu agentury Reuters předpokládali, že německý export vykáže pokles o 0,5 procenta. "Dnešní údaje o obchodu přinášejí velmi slabý paprsek světla. Nic víc, ale naštěstí ani nic míň," uvedl analytik Carsten Brzeski ze společnosti ING.

Germany: Finally some positive data | Snap | ING Think - At least some relief for the economy, as exports increased in July. The outlook, however, has not improved https://t.co/2AWyC5eVh2