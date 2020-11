Podpora ekonomiky v eurozóně bude nutná i celý příští rok, Brusel vydal balíček doporučení

V rámci balíčku pravidelných podzimních hospodářských doporučení k tomu dnes vyzvala Evropská komise (EK). Několik zemí eurozóny včetně Slovenska také upozornila, že v jejich rozpočtových plánech na příští rok jsou potenciálně problematická časově neomezená opatření.

"V souvislosti s přerušeným oživením a velmi vysokou mírou nejistoty musejí vlády i nadále přijímat opatření k řešení krize a oživení podporovat," konstatoval dnes eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.

The euro area recommendation calls on euro area countries to make sure that their fiscal policies remain supportive in 2021.



It encourages Member States to implement priority reforms and investments that are consistent with the green and digital transitions.#EuropeanSemester pic.twitter.com/eU15Havgv5