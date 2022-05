Předražený trh nemovitostí v eurozóně by mohl začít klesat při rychlém růstu úroků

— Autor: ČTK

Předražený trh nemovitostí v eurozóně by mohl začít klesat, pokud sazby hypoték porostou rychleji než inflace. Uvedla to dnes Evropská centrální banka (ECB), podle které by se tak jasně ukázalo, jak financování na dluh vede v některých zemích ke vzniku cenových bublin. Někde jsou podle ECB nemovitosti nadhodnocené až o 60 procent.