Jaká je aktuální věková hranice na sociálních sítích?

Věkový limit

O škodlivosti sociálních sítí a nebezpečí v online světě by se daly vést dlouhé debaty. Věková hranice by měla chránit alespoň ty nejmladší děti, pro které vliv sociálních sítí může být nebezpečný z různých důvodů. Proto provozovatelé různých platforem stanovují určitý věk, od kterého je možné sociální síť používat.

Pro všechny nejpoužívanější sociální sítě, jako je Facebook, Instagram, TikTok, YouTube či třeba Snapchat, je stanovena věková hranice 13 let. Tedy dítě mladší 13 let by si nemělo založit účet na těchto platformách. Realita je ale mnohdy jiná, není totiž vyžadováno ověření věku.

Legislativa

Používání sociálních sítí dětmi omezuje také naše legislativa. V zákonu o zpracování osobních údajů se uvádí, že dítě je způsobilé samostatně používat sociální sítě od 15 let. Profil si může založit i mezi 13. a 15. rokem, ale potřebuje k tomu souhlas zákonného zástupce. V praxi se to samozřejmě neověřuje, mnoho rodičů o tomto zákonu ani neví.

Navíc ani tak nejde o ochranu dětí. Zákon zpracovává předpisy Evropské unie ohledně zpracování osobních údajů. Dítě musí být způsobilé k udělení souhlasu se zpracováním údajů, což je dle tohoto zákona v 15 letech.

Nebezpečí na sociálních sítích

V online světě na děti čeká řada nástrah, některé z nich přitom mohou být velmi nebezpečné. Jedním z problémů je ochrana soukromí – mladší děti si nemusí plně uvědomovat důsledky sdílení různých osobních informací na internetu.

Dalším problémem může být jejich schopnost rozlišovat informace. Na sociálních sítích najdeme různé věci, dítě ale v nízkém věku mnohdy nedokáže rozlišit pravdivé informace od dezinformací. Navíc může být snadno ovlivnitelné.

A samozřejmě existují i další online hrozby – kyberšikana, grooming, nevhodný obsah a podobně.

Jaká je realita?

Je otázkou, zda je věková hranice 13 let optimální. V praxi navíc mnohdy nic neznamená. I přesto, že by mladší děti neměly používat sociální sítě, stačí jen při registraci uvést nepravdivý rok narození. Proto záleží především na rodičích, aby hlídali aktivity svých dětí. Správa sociálních sítí by měla být pod kontrolou dospělého – a to klidně i u starších dětí. Není dobré rizika podceňovat. V dnešní době se nabízí praktické nástroje, které usnadňují rodičovskou kontrolu.

Chytré telefony, tablety a počítače k dnešní době jednoduše patří, nelze je dětem jen tak zakázat. Je ale důležité věnovat pozornost tomu, co na internetu dělají. Stanovená věková hranice je totiž neochrání.