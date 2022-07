Jak spořit, abyste měli co nejlepší výnos?

Mnoho lidí si své úspory střádá na běžném účtu. To ale není ten nejlepší způsob ukládání peněz ani šetření. Určitě není na škodu mít pro případ nouze peníze po ruce, ale běžný účet může svádět k utrácení. Navíc se vložené finance nijak nezhodnocují. Jak spořit správně?

Zapomeňte na běžný účet

Pokud jste doteď své peníze střádali na běžném účtu, pak nastal čas to napravit. Jestliže totiž chcete spořit, běžný účet pro tento účel není vhodný. Nejenže vás bude neustále svádět k utrácení, protože peníze máte po ruce, ale navíc se na něm vaše peníze ani nijak nezhodnocují. Raději si proto sjednejte některý ze spořicích produktů, jako je termínovaný vklad nebo spořicí účet.

Začněte spořicím účtem

Posílání peněz na spořicí účet představuje stále jeden z nejoblíbenějších způsobů spoření. Je to zejména proto, že máte peníze kdykoliv po ruce a můžete je v případě potřeby vybrat. Navíc je to skvělý produkt, pokud se spořením začínáte – díky pravidelnému odkládání peněz získáte nový návyk a zjistíte, jakou částku můžete ze svého příjmu bez problémů obětovat. Zhodnocení je však nižší, počítejte zhruba se 3 procenty.

Zkuste termínovaný vklad

Termínovaný vklad je z klasických spořicích produktů ten s nejlepší možností zhodnocení vložených prostředků. Je ideální v případech, kdy víte, že můžete dát peníze stranou a v dohledné době je nebudete potřebovat. Nevýhodou termínovaného vkladu totiž je, že peníze jsou vázány na zvolené časové období a dostat se k nim před uplynutím této doby bývá těžké a drahé. Pokud ale plánujete spořit po dobu například 5 a více let, aniž byste na uložené peníze sáhli, termínovaný vklad je skvělou volbou. Úroková sazba je ve srovnání se spořicím účtem vyšší, pohybovat se může kolem 4 a více procent.

Nebojte se investování

Chcete-li své peníze rychle zhodnotit, můžete je investovat. Ovšem tady buďte opatrní. Jestliže s investováním nemáte žádné zkušenosti, nepouštějte se do něj sami a raději to zkuste přes investičního poradce. Pokud se do světa investic vrhnete po hlavě bez potřebných informací, může se velmi snadno stát, že o vložené peníze přijdete. Pro běžného občana je proto nejlepší nechat si poradit a investovat podle rad odborníka nebo přímo prostřednictvím něj. Snížíte tak riziko ztráty a zvýšíte potenciál výnosu. Investování se nemusíte bát, je však dobré před ostrým startem načerpat informace a třeba si vyzkoušet investování nanečisto.