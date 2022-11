Ministr Jurečka chce zvednout minimální mzdu o více než 1000 korun. Tím ale inflaci nezmírní

Jedná se o přílišné navýšení. V současné době rapidní inflace by mělo být navýšení minimální mzdy spíše symbolické, například o 400 korun. Navyšování mezd a platů v minulých letech citelně přispělo k vytvoření inflačních tlaků. S růstem minimální mzdy stoupají také mzdy zaručené, takže se z popudu státu zvedá celková výdělková úroveň v ekonomice, což je z definice inflační.

V lednu 2018 činila minimální mzda 12 200 korun. Pokud tedy Jurečkův návrh projde, zvýší se minimální mzda za pět let o takřka 42 procent. Průměrná mzda v ekonomice má přitom za stejnou dobu stoupnout podle odhadů pouze o necelých 37 procent. Minimální mzda tedy stoupá znatelně rychleji než mzda průměrná. Jestliže by se mělo tempo růstu posledních pěti let minimální a průměrné mzdy srovnat, měla by minimální mzda stoupnout v příštím roce pouze o 400 až 500 korun.

Toto, mírnější zvýšení by mělo své opodstatnění i v tom, že nevytváří takové inflační tlaky jako zvýšení navrhované ministrem Jurečkou.