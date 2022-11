Počet podnikatelů v Česku letos stoupl o 31.000 na 1,109 milionu

Od začátku roku do konce září zahájilo v ČR svou živnost 58.991 lidí, nejvíce za šest let. Zároveň svou živnost ukončilo 39.136 podnikatelů, což je také nejvíce za toto období. Čistý přírůstek podnikatelů tak činí 19.855, což je po loňském roce nejvíce od roku 2017. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.