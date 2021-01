K paušální dani se dosud přihlásilo 37.493 živnostníků, termín končí dnes

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

K nově zavedené paušální dani se do dnešního rána přihlásilo 37.493 živnostníků. Nejvíce zájemců hlásí finanční úřad pro Prahu, a to 6946, následuje Středočeský kraj s 5252 zájemci a Jihomoravský kraj s 4114 zájemci. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozhodnutí o tom, že bude paušální daň využívat, musí živnostník oznámit finančnímu úřadu do dneška. Další možnost budou mít drobní podnikatelé až příští rok.