Prognózy Wall Street pro akciový trh v roce 2024

Po negativním roce 2022 akcie v roce 2023 prudce vzrostly a indexy S&P 500 a Nasdaq Composite vyskočily o více než 20 %, resp. 38 %. Mimořádně odolná americká ekonomika, mírnící se inflace a potenciální vrchol úrokových sazeb, to vše pomohlo investorům překonat obavy z možné recese a znovu naskočit do akcií. Nyní je největší otázkou investorů, zda silný růst akcií může pokračovat i v roce 2024 a zda hrozí zpomalení ekonomiky, které by mohlo vyvolat následný krach akciového trhu. Sestavili jsme přehled prognóz nejznámějších hráčů na Wall Street pro americký akciový trh v roce 2024.

Co si myslí známí hráči na Wall Street?

Nezávislý poskytovatel globálního investičního výzkumu a poradenství BCA Research je ohledně roku 2024 pesimistický. Podle nich by index S&P 500 mohl v příštím roce zažít nejhorší propad od roku 2008, protože začne dlouho očekávaná ekonomická recese. Společnost ve svém vyjádření uvádí: "Recese v USA a eurozóně byla letos odložena, ale nevyhneme se jí. Rozvinuté trhy jsou nyní na cestě k recesi a tomu zabrání pouze velmi výrazné uvolnění měnové politiky. Poměr rizika a výnosu je tak pro akcie poměrně nepříznivý". Akciový trh by se mohl vyhnout prudkému poklesu v příštím roce, pokud Federální rezervní systém (Fed) rychle sníží úrokové sazby. BCA Research se k tomu ale staví skepticky, protože neočekává dostatečně rychlý pokles inflace. Výzkumníci věří, že trend klesající inflace bude pokračovat, ovšem rychlost, se kterou se tak bude dít nedá možnost americkému Fedu a Evropské centrální bance (ECB) snížit sazby včas, aby se zabránilo výraznému nárůstu nezaměstnanosti. Dodávají, že pokud nenastane recese nebo se inflace zcela nezhroutí, je nepravděpodobné, že by Fed snížil úrokové sazby dříve než v létě příštího roku. V případě recese v příštím roce očekávají, že by se index S&P 500 mohl pohybovat v rozmezí 3 300 až 3 700 bodů, než dojde k případnému oživení.

Největší banka v USA JPMorgan uvedla, že vysoké ocenění akcií, vysoké úrokové sazby, slábnoucí spotřebitel, rostoucí geopolitická rizika a potenciální recese jí dávají malou důvěru, že se akcie v roce 2024 posunou výše. Marko Kolanovic a Dubravko Bujas ve své poznámce k výhledu uvedli, že příští rok akcie budou čelit náročnějšímu makroprostředí. To může vést k zpomalení spotřebitelské aktivity, které se očekávalo v roce letošním. Dodávají, že navíc v současné době jsou akciové trhy optimisticky naceněné, což jim dává větší prostor pro pokles, pokud se tato očekávání ukážou být nesprávná. "Akcie jsou nyní bohatě oceněny s volatilitou blízko historického minima, zatímco geopolitická a politická rizika zůstávají zvýšená. Očekáváme pomalý růst globálních zisků, jež povede k poklesu akciových trhů ze současných úrovní," uvedla JPMorgan. Index na konci roku 2024 cílují na 4 200 bodů, což představuje pokles ze současných 4 600 bodů o 8,7 %.

Známý hráč na Wall Street Morgan Stanley očekává, že v roce 2024 bude akciový trh stabilní, ale některé oblasti akciového trhu budou mít lepší výsledky než jiné. Letošní rok byl na akciových trzích v duchu vedení největších 7 společností, bez kterých by akciový trh jako celek zůstal téměř bez růstu. Toto extrémně úzké vedení bude podle Morgan Stanley pokračovat i na počátku roku 2024, ale nakonec se rozpadne. Největší obchodované akciové tituly na americkém trhu jsou v současnosti velmi drahé a Morgan Stanley doporučuje se těmto akciím vyhnout. Investoři by se podle nich měli zaměřit na defenzivní růstové akcie, které se obvykle nacházejí v sektorech zdravotnictví, veřejných služeb a spotřebního zboží, a také na tituly, kterým se daří na konci hospodářského cyklu – průmyslové a energetické. "Domníváme se, že tato dynamika vedení největších společností bude pravděpodobně přetrvávat až do začátku roku 2024, než dojde k udržitelnému oživení zisků (v příštím roce nakonec vidíme růst zisků o +7 %)," uvedla banka. Cíl indexu v roce 2024 Morgan Stanley stanovili na 4 500 bodů.

Prestižní investiční banka Goldman Sachs očekává, že index S&P 500 zakončí rok 2024 mírně výše oproti současným úrovním. Bankéři odhadují, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu, což údajně komplikuje případnou expanzi valuací v příštím roce ze současných úrovní. Prognózují růst zisků společností tempem zhruba 8–10 %. Zisky podniků by tak podle nich měly zůstat solidní i v příštím roce, což by mělo být vzpruhou pro ceny akcií, pokud se podaří vyhnout se recesi. "V případě absence recese zřídkakdy dochází k poklesu podnikových zisků. Nicméně nedostatek silného růstu zisků a vysoké výchozí ocenění (zejména na americkém akciovém trhu) a nízká riziková prémie akcií zanechávají celkově ne příliš zajímavý výhled na bázi rizikově upravených výnosů ve srovnání s peněžními výnosy," uvedla Goldman Sachs. Jejich cílová úroveň indexu S&P 500 na závěru roku 2024 činí 4 700 bodů.

Druhá největší banka USA – Bank of America má na americký akciový trh v roce 2024 pozitivní náhled. Odkazují se na velký pokrok Fedu při zpřísňování své měnové politiky po více než roce agresivního zvyšování úrokových sazeb a pokračujícím snižování objemu své rozvahy. Svůj optimismus ovšem opodstatňují velkou mírou dosažené dezinflace a schopností společností se přizpůsobit vyšším sazbám a inflaci, nikoli tím, že by očekávali snižování úrokových sazeb. Polehčující okolností má také být to, že investoři údajně zůstávají zaměřeni na potenciální hospodářskou recesi a soustředí se více na špatné než na dobré zprávy. Maximální úroveň makroekonomické nejistoty tak má údajně trh již za sebou a geopolitické šoky by měly být vstřebány. To je poněkud v rozporu s tím, co říkají v Goldman Sachs, nebo JPMorgan, kteří naopak naznačují, že akciové trhy USA jsou nyní optimistické a recesi naopak neočekávají. Bank of America odhaduje, že index S&P 500 dosáhne v roce 2024 na nová historická maxima na úrovni 5 000 bodů.

Silná 9% rally na akciovém trhu v listopadu nás možná připravila o část potenciálních zisků pro rok 2024. Ovšem podle výhledu největší kanadské banky Royal Bank of Canada rok 2024 nám i přesto může přinést ještě další růst. Hlavním motorem očekávaného růstu akcií v příštím roce by mohl být pokračující pokles míry inflace. "V našem oceňovacím modelu je implicitně obsažena myšlenka, že pokračující dezinflace může výrazně podpořit násobek P/E, což se podle naší analýzy stalo již v 70. letech minulého století" poznamenali. "Tento model byl nejkonstruktivnějším modelem v našem arzenálu, pokud jde o prognózu na rok 2023, a dost možná bude nakonec nejpřesnější, pokud se v prosinci místo Grinche objeví Santa". Kanadská banka dodala, že prezidentské volby USA v roce 2024 by sice mohly na trh vnést nejistotu, nicméně index S&P 500 v letech prezidentských voleb údajně zaznamenal průměrný zisk kolem 7,5 %. Jejich cílová cena hodnota pro rok 2024 je 5 000 bodů.

Americká ekonomika se blíží scénáři bez recese, protože se inflace ochlazuje a růst HDP zůstává solidní, což je podle Deutsche Bank ideální mix na rok 2024. Dokonce si v bance myslí, že i kdyby se v roce 2024 projevila hospodářská recese, neměla by mít na ceny akcií dramatický dopad, protože většina investorů ji očekává. Index S&P 500 podle nich v roce 2024 vzroste přibližně o 10 % na 5100 bodů, a pokud se ekonomika recesi vyhne, mohly by se zisky podle jejího býčího scénáře téměř zdvojnásobit na přibližně 19 % (5 500 bodů).

Podle výhledu americké nadnárodní banky BMO rok 2024 přinese další solidní zisky, kdy se rozběhne druhý rok býčího trhu, a to i v případě, že dojde k hospodářské recesi. Klesající inflace, klesající úrokové sazby, silný trh práce a rostoucí zisky podniků jsou podle BMO faktory, které budou v příštím roce hnacím motorem dalšího růstu akciového trhu. "Výkonnost a fundamenty amerického akciového trhu v roce 2023 podle nás položily základy pro to, o čem se i nadále domníváme, že bude cestou normálního růstu zisků, vývoje ocenění a cenové výkonnosti v příštích třech až pěti letech," uvedla BMO. Cíl indexu nastavila na 5 100 bodů v roce 2024.