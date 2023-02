Rusko začalo dodávat ropu z Kazachstánu přes Polsko do Německa

Kazachstánský provozovatel ropovodů KazTransOil dnes uvedl, že odeslal do Německa 20.000 tun ropy přes ruský ropovod Družba. Evropská unie od 5. prosince zakázala dovoz ropy z Ruska po moři, stále ji však odebírá potrubím - zejména proto, aby měly ropu i vnitrozemské státy EU. Vnitrozemský Kazachstán je při vývozu energetických surovin silně závislý na sousedním Rusku a nepodléhá západním sankcím.

Tisková agentura TASS citovala firmu Transněfť, podle níž nebyly dokončeny formality pro dodávky ropy do Polska ve druhé polovině února. Polští zákazníci proto byli od dodávek ropy z Ruska odříznuti.

"(Ropa) měla být přečerpána do polských rafinerií ve druhé polovině února," uvedla mluvčí Transněfti. "Nebyly však provedeny směrovací příkazy s potvrzeným zdrojem a tranzitní platbou," dodala.

Rafinerie polské společnosti PKN Orlen v sobotu uvedla, že Rusko zastavilo dodávky a že výpadek zaplní z jiných zdrojů. Aktivisté i opozice polskou vládu kritizovali, že umožnila rafinerii pod kontrolou státu nadále kupovat ruskou ropu. Varšava je klíčovým spojencem Kyjeva a brzy po ruské invazi na Ukrajinu z konce loňského února se zavázala, že dodávky z Ruska budou zastaveny do konce roku 2022.

Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky. Dodávky ropy jižní větví byly vyňaty ze sankcí, které EU zavedla na Rusko za napadení Ukrajiny.

Německo bylo v minulosti největším evropským odběratelem ruské ropy. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu začalo Německo závislost snižovat a dodávky z Ruska by měla částečně kompenzovat právě ropa z Kazachstánu.